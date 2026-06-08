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Двух хабаровчан подозревают в незаконной добыче 30 осетровых в Амуре

В конце мая 2026 года в Ульчском районе Хабаровского края двое мужчин на катере в акватории реки Амур незаконно выловили сетями более 30 рыб семейства осетровых. На берегу их задержали полицейские. 20 особей выпустили обратно в воду. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце мая 2026 года в Ульчском районе Хабаровского края двое мужчин на катере в акватории реки Амур незаконно выловили сетями более 30 рыб семейства осетровых. На берегу их задержали полицейские. 20 особей выпустили обратно в воду. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.