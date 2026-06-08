Японию ждет катастрофа? Тысячи людей эвакуированы из-за угрозы цунами

Напомним, 20 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Под угрозой цунами тогда оказались северо-восточные префктуры Иватэ, Аомори и Мияги, а также южная часть острова Хоккайдо. При этом само землетрясение произошло в океане, поэтому от подземных толчков никто не пострадал.