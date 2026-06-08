Турецкий all inclusive хотят подкрутить незаметно для россиян: что изменится

«Система “всё включено” остаётся одним из главных преимуществ турецких курортов. Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов», — сказал Карагюль.
По его словам, бизнес изучает разные варианты обновления действующей схемы. Среди них — более гибкие наборы услуг и дополнительные возможности для отдыха за пределами гостиничных территорий. Отказ от самой концепции не обсуждается: она по-прежнему востребована у гостей из России, Великобритании, Германии и других стран.
Карагюль отметил, что из-за роста расходов отельному рынку приходится искать новые подходы. При этом владельцы гостиниц должны учитывать ожидания путешественников. Российские туристы, по его словам, ценят «всё включено» за понятный бюджет поездки и широкий список сервисов.
Окончательных решений пока нет. Обсуждения внутри отрасли связаны с желанием повысить конкурентоспособность турецкого туризма на фоне соперничества с другими средиземноморскими направлениями.
Ранее туристический эксперт в беседе с Life.ru раскрыла грамотный способ сэкономить на отдыхе в Турции, потратив на путёвку всего 100 тысяч за двоих. По её словам, планировать отпуск за месяцы — дело неблагодарное, поэтому покупать туры нужно в последний момент.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.