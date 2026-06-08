Турецкий all inclusive хотят подкрутить незаметно для россиян: что изменится

По его словам, бизнес изучает разные варианты обновления действующей схемы. Среди них — более гибкие наборы услуг и дополнительные возможности для отдыха за пределами гостиничных территорий. Отказ от самой концепции не обсуждается: она по-прежнему востребована у гостей из России, Великобритании, Германии и других стран.