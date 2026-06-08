В Перми на чемпионате по автозвуку выявили 50 случаев нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Прикамья провели проверку участников и гостей чемпионата России по автозвуку и тюнингу и выявили 50 случаев нарушений ПДД.
Особое внимание при проверках уделялось техническому состоянию транспортных средств и наличию незаконных изменений в конструкции автомобилей.
В Госавтоинспекции напомнили, что эксплуатация машин с незарегистрированными изменениями запрещена. В случае необходимости транспортировки такого автомобиля рекомендуется воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы избежать штрафных санкций.
Всего за время мероприятия сотрудники полиции составили 50 административных материалов за различные нарушения. Кроме того, в отношении водителей было вынесено 24 требования о прекращении противоправных действий.