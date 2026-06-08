В аэропорту Казани 8 июня утром задерживаются 19 рейсов, два отменены

Самый большой сдвиг — у рейса в Худжанд. Самолёт должен был вылететь в 0:45, но отправление перенесено на 18:10, то есть почти на семнадцать с половиной часов. Более чем на пятнадцать часов задерживается рейс в Стамбул: вместо 11:30 он отправится в 2:45 следующего дня. Вылет в Санкт-Петербург также перенесён — с 23:00 на 14:10 девятого июня (задержка свыше пятнадцати часов). Ещё один рейс в Северную столицу (N4 244) отменён. Задерживаются и три рейса в Сочи. Один из них вылетит в 13:40 вместо 10:30, другой — в 19:30 вместо 11:10. Вылет самолёта авиакомпании «Россия» перенесён с 14:55 на 3:25 следующего дня. Также скорректировано расписание рейсов в Сургут, Санью и Махачкалу. Отменён рейс Southwind Airlines в Анталью.