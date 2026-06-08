В аэропорту Казани 8 июня утром задерживаются 19 рейсов, два отменены

Восьмого июня в международном аэропорту Казани наблюдаются массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, на вылет задержано десять рейсов, на прилёт — девять. Наиболее серьёзные проблемы у авиакомпании Nordwind Airlines. Время ожидания по ряду направлений превышает десять часов, а два рейса и вовсе отменены.
Самый большой сдвиг — у рейса в Худжанд. Самолёт должен был вылететь в 0:45, но отправление перенесено на 18:10, то есть почти на семнадцать с половиной часов. Более чем на пятнадцать часов задерживается рейс в Стамбул: вместо 11:30 он отправится в 2:45 следующего дня. Вылет в Санкт-Петербург также перенесён — с 23:00 на 14:10 девятого июня (задержка свыше пятнадцати часов). Ещё один рейс в Северную столицу (N4 244) отменён. Задерживаются и три рейса в Сочи. Один из них вылетит в 13:40 вместо 10:30, другой — в 19:30 вместо 11:10. Вылет самолёта авиакомпании «Россия» перенесён с 14:55 на 3:25 следующего дня. Также скорректировано расписание рейсов в Сургут, Санью и Махачкалу. Отменён рейс Southwind Airlines в Анталью.
На прилёт наиболее серьёзные задержки — у рейсов Nordwind Airlines из Стамбула, Сочи и Худжанда. Рейс из Стамбула перенесён почти на пятнадцать часов — с 21:50 на 13:00 следующего дня. Рейс из Сочи прибудет в 2:25 девятого июня вместо 13:50 восьмого июня, а рейс из Худжанда — в 1:45 следующего дня вместо 8:50 сегодняшнего. Значительные задержки также у рейсов из Горно-Алтайска и Красноярска. С опозданием прибывают самолёты из Сургута, Саньи и Душанбе.
Аэропорт Казани работает в штатном режиме, ограничения не вводились. Задержки связаны с общей ситуацией на юге России, где Росавиация регулярно вводит временные ограничения для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.