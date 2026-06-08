Эпидемиологи рассказали, кому из воронежцев нужна прививка от энцефалита.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в несколько этапов. Примерная схема вакцинации подразумевает 1 вакцинацию; спустя 1−3 месяца — 2 вакцинацию; через 12 месяцев — 3 вакцинацию; через три года — ревакцинация. Ревакцинация повторяется каждые три года.