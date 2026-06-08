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Эпидемиологи рассказали, кому из воронежцев нужна прививка от энцефалита

Вакцинация предотвращает заражение опасной болезнью.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи рассказали, кому из воронежцев нужна прививка от энцефалита.

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, кому из жителей региона необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита. Это опасное заболевание поражает центральную и периферическую нервную систему. А его основными переносчиками становятся клещи.

Предотвратить заражение позволяет прививка. Она показана следующим категориям лиц:

— Направляющимся в местности, для которых характерны вспышки инфекции, на работу или отдых.

— Живущим на эндемичной территории.

— Контактирующим с биологическим материалом, содержащим вирус.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в несколько этапов. Примерная схема вакцинации подразумевает 1 вакцинацию; спустя 1−3 месяца — 2 вакцинацию; через 12 месяцев — 3 вакцинацию; через три года — ревакцинация. Ревакцинация повторяется каждые три года.

Иммунитет от клещевого энцефалита появляется примерно спустя две недели после введения второй дозы вакцины.

Противопоказаниями к вакцинации являются любые острые заболевания, а также хронические в стадии обострения, тяжелая аллергия, особенно на белок куриных яиц, тяжелая реакция на введение предыдущей дозы вакцины (например, лихорадка выше 40°С) и беременность.