Россиянка пошла в спортзал, чтобы спасти семью, но узнала страшную тайну

В Дагестане женщина, заподозрившая супруга в неверности, инициировала расторжение брака и сумела сохранить за собой всё совместно нажитое имущество. Такую историю приводит Telegram-канал Baza.
Согласно информации канала, пара состояла в браке долгое время, за который они обзавелись двенадцатью объектами недвижимости, тремя автомобилями и другими ценностями.
Стремясь укрепить семейные узы, женщина решила заняться собой и записалась в фитнес-клуб. Там она случайно услышала разговор двух незнакомок. Одна из них делилась впечатлениями о новом поклоннике, который подарил ей машину.
«При этом она открыто называла имя своего ухажера, поэтому его супруга, находившаяся поблизости, без труда узнала в щедром кавалере собственного мужа», — отмечается в публикации.
Узнав правду, женщина подала на развод. В процессе дележа собственности выяснилось, что у супругов был заключён брачный договор. Согласно его условиям, сторона, уличенная в измене, теряла права на совместное имущество.
В итоге основная часть нажитого отошла женщине, включая автомобиль, который её муж подарил любовнице. Однако саму машину бывшая жена решила не забирать, оставив её той самой женщине.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.