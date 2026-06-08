Старт продаж автомобилей Volga намечен на 19 июня

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева поделилась с «Российской газетой» планами компании на ПМЭФ-2026. Она сообщила, что продажи автомобилей начнутся 19 июня. К этому дню компания подготовила около 25−30 дилерских центров во всех регионах страны, которые будут открыты для первых покупателей.
Фадеева отметила, что в первую очередь компания ориентируется на крупные города и региональные центры. Дилерская сеть активно расширяется, к концу года планируется увеличить количество партнёров до 130 в ключевых городах страны, половина из которых уже выбрана и готовится к запуску.
Татьяна Фадеева также рассказала о планах компании по продажам автомобилей в 2026 году. Производственный план на этот год составляет около 30 000 автомобилей. 1500 машин уже выпущены, и завод работает в полную смену. Фадеева уверена, что компания достигнет этого объёма до конца года. По её словам, реализация автомобилей планируется на уровне 25 000−27 000 единиц, учитывая, что часть машин будет храниться у дилеров в товарных запасах.
Отвечая на вопрос о выпуске специальных версий для такси и корпоративных парков, Фадеева сообщила, что таких версий пока не планируется. Однако компания рассчитывает, что Volga займёт достойное место в этих сегментах рынка.
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, новый флагманский кроссовер Volga K50 представили на ПМЭФ. Модель построена на современной высокотехнологичной платформе класса D и является одной из самых просторных и вместительных в своём сегменте.
Напомним, что уже объявлены цены на новые модели. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер K40 — от 2 749 000 рублей, а флагманский K50 — от 4 199 000 рублей.