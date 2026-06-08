Старт продаж автомобилей Volga намечен на 19 июня

Татьяна Фадеева также рассказала о планах компании по продажам автомобилей в 2026 году. Производственный план на этот год составляет около 30 000 автомобилей. 1500 машин уже выпущены, и завод работает в полную смену. Фадеева уверена, что компания достигнет этого объёма до конца года. По её словам, реализация автомобилей планируется на уровне 25 000−27 000 единиц, учитывая, что часть машин будет храниться у дилеров в товарных запасах.