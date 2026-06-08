Калининградская область опустилась на 57 место в рейтинге по доступности бензина. В феврале регион занимал 56 позицию в списке. Результаты исследования публикует РИА Новости.
Специалисты рассчитали объём бензина АИ-92, который жители регионов России могут приобрести на среднемесячные зарплаты. В Калининградской области показатель составил 996 литров. В апреле стоимость бензина АИ-92 достигла 68,35 рублей за литр. Это на 12,9 больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В конце списка оказались Дагестан, Чечня и Ингушетия.
В феврале Калининградская область занимала 56 место в аналогичном рейтинге. Тогда показатель составлял В Калининградской области показатель составил 985 литров топлива в месяц.