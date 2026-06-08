Самокатчиков начали лечить фотодинамической терапией в Нижнем

Этот метод хорошо работает с характерными травмами самокатчиков — в частности, уменьшает отёчность в области коленного сустава и облегчает ходьбу. Как объяснила дерматолог Ольга Папко, на повреждённый участок направляют свет строго определённой длины волны; при этом человек ощущает лишь комфортное тепло.