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Самокатчиков начали лечить фотодинамической терапией в Нижнем

Этот метод хорошо работает с характерными травмами самокатчиков — в частности, уменьшает отёчность в области коленного сустава и облегчает ходьбу.

В Нижнем Новгороде нашли необычный способ помогать пострадавшим при падениях с электросамокатов: для снятия отёков и боли в коленях здесь применяют фотодинамическую терапию. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Этот метод хорошо работает с характерными травмами самокатчиков — в частности, уменьшает отёчность в области коленного сустава и облегчает ходьбу. Как объяснила дерматолог Ольга Папко, на повреждённый участок направляют свет строго определённой длины волны; при этом человек ощущает лишь комфортное тепло.

Эффект заметен быстро: после 20‑минутного сеанса ФДТ отёк с колена может сойти уже через сутки.

Ранее двое подростков на электросамокате попали в ДТП в Нижнем Новгороде.