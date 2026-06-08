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Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск», проработав меньше 2 недель

Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», не проработав и двух недель.

Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», не проработав и двух недель. Клуб объявил о его назначении 25 мая, а в понедельник уже сообщил о расторжении договорённостей. Причина — личные семейные обстоятельства. Об этом говорится в Telegram-канале команды.

Специалист сам обратился к руководству с просьбой освободить его от должности.

«Попечительский совет “СКА-Хабаровск” отнёсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение её удовлетворить», — сказано в сообщении.

Новым главным тренером назначен Михаил Семёнов, который уже работал с командой в концовке прошлого сезона и вошёл в штаб в январе 2026 года.

Юран ранее уже возглавлял хабаровский клуб — с 2020 по 2022 год. Его предыдущим местом работы был турецкий «Серик Беледиеспор», откуда он ушёл в октябре. За тренерскую карьеру он также руководил «Нижним Новгородом», «Химками», «Балтикой», «Сибирью», «Шинником», ставропольским «Динамо» и красногорским «Зорким», работал в штабе московского «Спартака».

В бытность игроком Юран выступал за сборные СССР, СНГ и России. В его клубной карьере — киевское «Динамо», московский «Спартак», португальские «Бенфика» и «Порту», английский «Миллуолл», немецкие «Фортуна» и «Бохум», австрийский «Штурм».

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