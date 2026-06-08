В Калининграде пропала 39-летняя женщина. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВК», с 21 мая 2026 года местонахождение Елены Шашиной не установлено.
Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, зеленые глаза.
Была одета: синяя куртка, светлые штаны, кроссовки.
Знаете, где женщина, видели ее? Звоните: 8 (4012) 508−038, 8 (4012) 520−444, 02, 102, 112.
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