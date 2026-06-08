К хабаровскому проекту «Паспорт Дальневосточника» присоединилась Амурская область

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае презентовали «паспорт дальневосточника». В нем путешественник сможет отмечать локации, которые он посетил. Это могут быть природные и архитектурные достопримечательности, заповедники и национальные парки, отели и глэмпинги, горнолыжные курорты, кафе, рестораны. Несмотря на то, что в паспорте размещаются фото и основные данные его обладателя, такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, он не является официальным документом, подтверждающим личность или гражданство. Главная цель проекта — популяризировать туристические локации и привить любовь к путешествиям и культурному отдыху. Приобрести паспорт можно на краевом туристическом портале или в визит-центре Амурский утес, где и будет проставлен первый штамп.