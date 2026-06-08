К хабаровскому проекту «Паспорт Дальневосточника» присоединилась Амурская область

К проекту «Паспорт Дальневосточника», разработанному в Хабаровском крае, присоединилась Амурская область. Теперь туристы из Хабаровского края смогут получить памятные призы и бонусы за путешествия по Приамурью. Соглашение об этом подписано во время выезда хабаровской делегации в Благовещенск. Представители региона также приняли участие в конференции «Продвижение туристских маршрутов», которая состоялась в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Участие в подобных мероприятиях позволяет выстроить эффективное межрегиональное сотрудничество. Совместные проекты с соседними регионами способствуют созданию новых туристических маршрутов и делают Дальний Восток более привлекательным для путешественников», — отметили в министерстве туризма Хабаровского края.
Участники конференции обсудили создание креативного турпродукта, использование культурного кода территории для кластерных проектов и роль бизнеса в развитии городов. По итогам обсуждений представители Хабаровского края совместно с командой специалистов из Приамурья разработали новый туристический этномаршрут. Это трехдневное железнодорожное путешествие в деревню и стойбище эвенков. Эту идею высоко оценили федеральные спикеры и пригласили выступить с ней на Всероссийском финале премии «Маршрут года».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае презентовали «паспорт дальневосточника». В нем путешественник сможет отмечать локации, которые он посетил. Это могут быть природные и архитектурные достопримечательности, заповедники и национальные парки, отели и глэмпинги, горнолыжные курорты, кафе, рестораны. Несмотря на то, что в паспорте размещаются фото и основные данные его обладателя, такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, он не является официальным документом, подтверждающим личность или гражданство. Главная цель проекта — популяризировать туристические локации и привить любовь к путешествиям и культурному отдыху. Приобрести паспорт можно на краевом туристическом портале или в визит-центре Амурский утес, где и будет проставлен первый штамп.