Тухватуллин лучше Бибера, свадьба на сцене и татарский от Zivert: как прошел VK Fest в Казани

На вопрос, не хочет ли она добавить в репертуар татарских мотивов, Куртукова ответила философски: «Мелодии очень перекликаются и взаимосвязаны между собой во всех наших культурах, которые есть в России. В Казани я уже не первый раз, очень нравятся гостеприимные люди и вкусная кухня».