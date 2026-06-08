Тухватуллин лучше Бибера, свадьба на сцене и татарский от Zivert: как прошел VK Fest в Казани

«Я волновалась»: Татьяна Куртукова открыла фестиваль гимном России.
Открыла фестиваль в Казани певица Татьяна Куртукова. Когда фолк-исполнительница вышла на главную сцену, зрители ожидали услышать «Матушку-землю» или другие хиты в народной обработке. Но с первых аккордов стало понятно, что это — Государственный гимн России. Тысячи людей на поляне у Центра семьи «Казан» стали подпевать, подростки снимали на телефоны — момент для такого неформального мероприятия получился очень торжественным.
«Очень волновалась, потому что открываю фестиваль и исполняла гимн России. Это всегда очень почетно, ответственно, волнительно», — призналась Куртукова журналистам сразу после выхода со сцены.
Певица выбрала для выступления белое платье от российских дизайнеров, подчеркнув, что таким образом сохраняет «русский код в своем образе».
На вопрос, не хочет ли она добавить в репертуар татарских мотивов, Куртукова ответила философски: «Мелодии очень перекликаются и взаимосвязаны между собой во всех наших культурах, которые есть в России. В Казани я уже не первый раз, очень нравятся гостеприимные люди и вкусная кухня».
Еще одним хедлайнером фестиваля стала певица Клава Кока.
Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».
«Вау! Это как губа»: Клава Кока в Казани открыла для себя губадию.
Еще одним хедлайнером фестиваля стала певица Клава Кока. Она приехала в Казань со своим женихом — блогером и ведущим Дмитрием Масленниковым. Он от общения с журналистами отказался, однако вышел на сцену во время исполнения Клавой песни «Как я люблю тебя», посвященной их отношениям.
До выхода на сцену, в разговоре с журналистами, певица призналась в любви к Казани. По ее словам, ей хотелось бы чаще приезжать в столицу Татарстана и не только по работе, но и на отдых.
«Я очень люблю Казань. Мы живем в отеле с видом на реку [Казанку], на Казанский Кремль, который невероятной красоты. Здесь прекрасные люди. И мы снова рады быть здесь», — сказала артистка представителям СМИ.
Однако татарские национальные блюда она не пробовала. «У вас же все в основном с мясом, а я — вегетарианка», — пояснила певица.
Тогда журналисты посоветовали ей попробовать губадию, в состав которой входит рис, изюм, творог.
«Вау! Это как губа — как поцелуй вкусная. Хорошо, я попробую», — ответила артистка.
Для Ришата Тухватуллина приглашение выступить на главной сцене фестиваля стало шоком.
Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».
Ришат Тухватуллин на фестивале: «Не знаю, кто меня выбрал».
Приглашение выступить на главной сцене фестиваля для народного артиста Татарстана и заслуженного артиста Башкортостана Ришата Тухватуллина стало шоком, о чем он сообщил журналистам.
Само выступление на VK Fest певец назвал историческим событием в своей творческой карьере.
«Не знаю, кто меня выбрал, но хотел бы поблагодарить. Я очень волнуюсь, по всему телу мурашки от такого масштабного события. Для меня участие в этом фестивале — крупное достижение», — заявил он.
На фестивале Тухватуллин исполнил народные песни и песни современной татарской эстрады. Он также рассказал, что в этом году выпустит новый альбом на русском языке.
«Это совсем другой жанр для меня, другие вокальные техники. Я стараюсь, учусь, выхожу из привычного и очень много для этого делаю», — заметил он.
Впервые на VK Fest выступил рэп-исполнитель Feduk.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Рэпер Feduk: «Первое, что приходит на ум — чак-чак».
Впервые на VK Fest выступил рэп-исполнитель Feduk. На встрече с журналистами он сразу заявил, что Казань — это один из его любимых городов. Здесь всегда душевно, красиво и вкусно, сказал он.
«Однажды за год я выступал в Казани раз восемь. И возвращаюсь сюда как во второй или третий дом после Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил рэпер.
Отвечая на вопрос о любимом татарском блюде, он признался, что «боится упасть лицом». «Первое, что приходит на ум — чак-чак. Я жуткий сладкоежка», — добавил Feduk.
Журналисты также поинтересовались, почему он не снял солнечные очки в помещении. «Я не понимаю, как выгляжу без них, поэтому решил оставить», — пояснил он выбранный образ.
На сцене «Идель» сыграли свадьбу. Жених и невеста познакомились во «ВКонтакте».
Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ».
ЗАГС под открытым небом на сцене «Идель».
Главной сенсацией фестиваля, пожалуй, стало событие, которого здесь никогда не было раньше. На сцене «Идель», созданной специально для татарских артистов и локальной культуры, сыграли свадьбу. Жених и невеста познакомились во «ВКонтакте».
Елизавета приехала в Казань из Иркутска, Зульфат — местный житель. Их роман длился три года, и вот финал — официальная регистрация брака под взглядами многотысячной толпы.
«У меня сердце быстро забилось, и я подумала: это судьба. Сразу екнуло, с первых сообщений», — поделилась невеста эмоциями от первого виртуального знакомства.
Церемонию бракосочетания провела заслуженный работник культуры РТ, представитель Управления ЗАГС Казани Гузель Мухутдинова. А заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, поднявшись на сцену, зачитала поздравление от имени Раиса РТ: «Сегодня площадка VK Fest вся знает о том, что на этой земле появилась ваша семья. Пусть приумножатся ваши достижения, всегда будьте счастливы».
Традиционное «Горько!» прозвучало над Казанкой не меньше пяти раз.
Татарская сцена «Идель» во второй раз объединила артистов, работающих на стыке национальной традиции и современного звучания: от новой татарской эстрады до этно-попа и альтернативного рока. Для гостей фестиваля выступили Beku, Il’giz и Malsi Music, «Дышать», Defne, Gauga, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин и DJ Сулейман. Всего на сцене — целых восемь новых для фестиваля имен, каждое из которых формирует актуальный музыкальный код региона.
А рядом со сценой развернулась настоящая зона «Сабантуй» — с бегом в мешках, боями подушками, кыстыбый и баурсаком.
«Сам факт, что свадьбу и Сабантуй доверили провести именно на “Идель”, говорит о том, что локальная культура перестала быть нишевой и стала органичной частью большого фестиваля», — заметили организаторы.
На площадке фестиваля был организован VK Лекторий, где прошла встреча с Сергеем Безруковым.
Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».
Сергей Безруков ответил на вопросы молодежи.
На площадке фестиваля также был организован VK Лекторий. В нем прошла встреча с народным артистом России, актером театра и кино, режиссером Сергеем Безруковым. Молодежь из разных российских городов смогла задать ему интересующие вопросы, один из которых касался его работы.
«Самое главное для режиссера — не просто ставить спектакли, это должно тебя волновать. Вообще все, что ты делаешь на сцене и в кино, как режиссер и актер, должно тебя волновать. Если не волнует, тогда зачем за это браться», — ответил Безруков.
Он заверил, что не пытается эпатировать или провоцировать публику, просто хочет высказаться, потому что ему нравится произведение.
«Я хочу реализовать идею, чтобы она дошла до зрителя. Это мое прочтение, которое тоже является моей идеей. Это мое решение. Я разгадал загадку автора. Всегда у режиссера есть возможность разгадывать по-своему», — подчеркнул актер.
В завершение встречи Безруков дал напутствие молодежи. Он пожелал быть неравнодушными, честными, сохранять честь и достоинство, любить Родину.
Завершился фестиваль выступлением певицы Zivert.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Певица Zivert: «Пусть ваша жизнь будет только в кайф».
Завершился фестиваль выступлением певицы Zivert. Выйдя на сцену она сразу заявила, что подготовилась к приезду в Татарстан. «Рәхим и тегез, Казань», — сказала певица, показав свою подготовку.
«Прекрасный город, прекрасные люди», — продолжила артистка.
Она также высказала свое «маленькое пожелание для каждого»: «Это очень короткая фраза, но в ней таится глубочайший смысл. И пусть каждый из вас найдет в нем что-то важное для себя. Звучит она так: “Пусть ваша жизнь будет только в кайф”».
Итоги фестиваля подвела руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ».
«Тухватуллин лучше, чем Джастин Бибер»: как нейросеть выбирала хедлайнеров и кто приехал в Казань.
Итоги фестиваля подвела руководитель VK Fest Зоя Новикова.
География гостей фестиваля в этом году оказалась шире, чем предполагали организаторы. «К нам приехали зрители из Рязани, Нижнего Новгорода и даже Санкт-Петербурга», — перечислила Новикова.
Также она раскрыла технологический секрет: список хедлайнеров для Казани формировала нейросеть на основе данных о прослушиваниях в «VK Музыке». «Лучшая двадцатка приезжает по вашим же запросам. Мы не навязываем артистов, мы слушаем, что выбирают жители Татарстана», — пояснила руководитель.
Сама Новикова призналась, что после знакомства с татарской сценой на прошлогоднем фестивале кардинально пересмотрела свои музыкальные предпочтения: «Мой плейлист теперь полностью состоит из ваших артистов. Тухватуллин — это лучше, чем Джастин Бибер!».
По предварительным подсчетам, VK Fest в Казани посетили более 20 тысяч человек. Организаторы отметили, что фестиваль в столице Татарстана становится одним из самых любимых в стране именно благодаря тому, что не пытается копировать московскую или питерскую модель, а бережно встраивает локальную идентичность.