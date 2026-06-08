Красноярец получил 17 лет за изнасилование и истязание малолетней падчерицы

На заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы ещё на полтора года. Кроме того, мужчине назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Приговор пока не вступил в силу.