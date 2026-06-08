Красноярец получил 17 лет за изнасилование и истязание малолетней падчерицы

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор 37-летнему мужчине. Его признали виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, истязании и угрозе убийством малолетней падчерицы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Преступления совершались в период с декабря 2022 по май 2025 года, когда его супруга (мать девочки) находилась на суточных дежурствах.
Суд установил, что отчим не только систематически насиловал ребёнка, но и угрожал ножом, обещая убить, если она расскажет о происходящем. Мужчина также угрожал расправой всей семье и даже домашней кошке. Девочка, опасаясь за свою жизнь, молчала.
На заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы ещё на полтора года. Кроме того, мужчине назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее мы сообщали, что житель Тасеево признался в убийстве сожительницы из-за раздела имущества.