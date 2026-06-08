Дать название новой улице предложили жителям Верхнебуреинского района

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», индивидуальные дома в рабочем поселке начали возводить в прошлом году, завершить их строительство планируется в конце 2026 года. Ранее в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказывали, что на создание комплекса выделено 265 млн рублей, большая часть которых — из федерального бюджета (реализация проекта ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий»).