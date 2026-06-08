Дать название новой улице предложили жителям Верхнебуреинского района

Жителям Чегдомына предложили придумать название новой улицы. На карте она появится на месте, где сейчас возводят малоэтажный жилой комплекс.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», индивидуальные дома в рабочем поселке начали возводить в прошлом году, завершить их строительство планируется в конце 2026 года. Ранее в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказывали, что на создание комплекса выделено 265 млн рублей, большая часть которых — из федерального бюджета (реализация проекта ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий»).
Жилая площадь каждого из домов 72 кв. метра, поселятся в них работники социальной сферы со своими семьями (проживать они будут по договору найма, но затем смогут выкупить дома). Жилой комплекс будет подключен к централизованным сетям, здесь установят освещение, обустроят подъездную дорогу.
Название для новой улицы должно быть коротким. В администрации Верхнебуреинского района предложили связать его с местностью, историей, природой, семейными ценностями, 100-летием района.
— Лучшие предложения вынесем на народное голосование в соцсетях, победитель станет официальным, — отметили в администрации и уточнили, что варианты жители могут прислать в комментарии к данному объявлению в мессенджере до 26 июня.