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Спутники Роскосмоса сделали снимки океанов Земли с высоты 36 тыс. км

Съемку осуществил аппарат «Электро-Л».

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роскосмос по случаю Всемирного дня океана опубликовал снимки океанов Земли, которые были сделаны с высоты 36 тыс. км.

«Аппараты Роскосмоса запечатлели океаны Земли с высоты 36 тысяч километров. Эти кадры напоминают нам: водоемы занимают большую часть поверхности Земли, они — климат и дыхание нашей планеты», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что съемку осуществил аппарат «Электро-Л», расположенный на высоте 35,5 — 36 тыс. км, а также «Метеор-М», который находится на высоте около 830 км.