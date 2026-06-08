В Уфе водителям автобусов предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

В топ-6 лучших вакансий этой недели вошли следующие должности. Водитель автомобиля в «Башавтотрансе» может зарабатывать от 75 до 150 тысяч рублей. Электрогазосварщику в МУП УИС готовы платить от 87 до 131 тысячи. Слесарь-монтажник по ремонту технологических установок в филиале ООО «РН-РЕМОНТ НПО» получит от 97 до 126 тысяч в месяц. Токарь в ООО «СТМ-СЕРВИС» — от 80 до 100 тысяч. Инженер-энергетик в ООО «Торговый дом “Башспирт”» — от 75 до 100 тысяч. Монтажник наружных трубопроводов в ООО СМУ № 2 «Эколог» «Башспецнефтестрой» — от 50 до 100 тысяч.