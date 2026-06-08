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В Биробиджане подросток перевёл мошеннику 55 тысяч рублей за электросамокат

В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке электросамоката.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане жительница областного центра обратилась в полицию. Её 14-летний сын решил купить электросамокат. Нашёл объявление на онлайн-площадке, связался с продавцом и договорился о покупке. Мальчик перевёл 55 тысяч рублей. После этого продавец сказал, что оформил доставку через транспортную компанию, и выслал ссылку для отслеживания товара. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, спустя неделю ссылка перестала открываться. Страница объявления и вся переписка исчезли. Женщина поняла, что её сына обманули, и обратилась в полицию.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Биробиджанский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество».

Полиция Еврейской автономной области напоминает: при покупках на онлайн-площадках не переводите предоплату, не убедившись в надёжности продавца. Используйте официальные сервисы безопасных сделок. О подозрительных фактах сообщайте в органы внутренних дел.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru