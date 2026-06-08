В Биробиджане подросток перевёл мошеннику 55 тысяч рублей за электросамокат

В Биробиджане жительница областного центра обратилась в полицию. Её 14-летний сын решил купить электросамокат. Нашёл объявление на онлайн-площадке, связался с продавцом и договорился о покупке. Мальчик перевёл 55 тысяч рублей. После этого продавец сказал, что оформил доставку через транспортную компанию, и выслал ссылку для отслеживания товара. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.