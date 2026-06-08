Кубок Гагарина: почему в плей-офф глубина состава важнее одного звёздного звена

В Кубке Гагарина условия жёстче: серия идёт до четырёх побед и может занять семь матчей, а соперник с каждой встречей лучше понимает, как сдерживать лидеров. Здесь выигрывает не тот, у кого громче фамилии, а тот, у кого после первой линии остаются рабочие решения.