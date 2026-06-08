Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае водителя задержали пьяным за рулем в день покупки машины и забрали ее

В Железногорске судебные приставы конфисковали автомобиль у мужчины, который в день ее покупки сел за руль в нетрезвом виде.

В Красноярском крае житель Железногорска приобрел автомобиль Lada 2107, а вечером того же дня употребил алкоголь и сел за руль в состоянии опьянения. Поездка по улицам города оказалась недолгой — на одном из перекрестков легковушку остановили сотрудники ГАИ.

Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ суд постановил конфисковать машину.

«В кратчайшие сроки судебный пристав-исполнитель предпринял полный комплекс мер по обращению взыскания на транспортное средство. На него был наложен арест: авто должника конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства», — рассказали в ГУФССП региона.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.