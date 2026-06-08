В Красноярском крае водителя задержали пьяным за рулем в день покупки машины и забрали ее

В Красноярском крае житель Железногорска приобрел автомобиль Lada 2107, а вечером того же дня употребил алкоголь и сел за руль в состоянии опьянения. Поездка по улицам города оказалась недолгой — на одном из перекрестков легковушку остановили сотрудники ГАИ.