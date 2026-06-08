В Красноярском крае водителя задержали пьяным за рулем в день покупки машины и забрали ее

В Красноярском крае житель Железногорска приобрел автомобиль Lada 2107, а вечером того же дня употребил алкоголь и сел за руль в состоянии опьянения. Поездка по улицам города оказалась недолгой — на одном из перекрестков легковушку остановили сотрудники ГАИ.
Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ суд постановил конфисковать машину.
«В кратчайшие сроки судебный пристав-исполнитель предпринял полный комплекс мер по обращению взыскания на транспортное средство. На него был наложен арест: авто должника конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшего обращения в доход государства», — рассказали в ГУФССП региона.
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