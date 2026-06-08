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Сабантуй в Нижнекамске посетили около 45 тысяч человек

Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников, подводя итоги прошедшей недели.

Источник: ИА Татар-информ

Он отметил, что главным событием стал традиционный народный праздник, который в этом году прошел 6 июня на городском майдане. Сюда съехались жители района, гости из разных районов республики, а также уроженцы Нижнекамска.

«Этот Сабантуй стал ключевым событием минувшей недели, которая с самого начала была наполнена праздничным настроением и ожиданием торжества», — подчеркнул Умников.

Особую значимость празднику придал 60-летний юбилей Нижнекамска. Впервые в истории на одной площадке были представлены две культурные традиции — татарский Сабантуй и древний якутский праздник солнца Ысыах.

Почетными гостями стали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников и глава городского округа Якутск Евгений Григорьев.

Накануне Сабантуя прошла рабочая встреча с делегацией Якутии, по итогам которой были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими школами искусств двух регионов. Партнерство установлено между учреждениями «Тамчылар» и «Созвездие» Нижнекамска и школами искусств Якутска и Табаги.

5 июня в Доме народного творчества состоялся совместный творческий вечер, где прозвучали национальные песни и музыкальные произведения, отражающие традиции и духовную культуру двух народов.

В этот же день на майдане гости смогли увидеть якутский обряд выплавки железа из руды — древнее ремесло, которое сохраняется и передается из поколения в поколение.

Раис Татарстана отметил, что Нижнекамск демонстрирует высокие производственные достижения и бережно хранит традиции предков. Он также подчеркнул прочные экономические и культурные связи Татарстана и Якутии, отметив, что делегация преодолела более 6,5 тысячи километров, чтобы представить свою культуру. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около 160 представителей делегации Якутии и порядка 100 якутян, проживающих в Нижнекамске.

Гости и жители посетили тематические площадки майдана: детскую зону, подворья сельских поселений, экспозиции промышленных предприятий, площадки национальных обществ «Дома дружбы народов», молодежную и литературную зоны, гастродеревню.

Особый интерес вызвала площадка якутского праздника Ысыах, где были представлены традиционные обряды народа саха, круговой танец осуохай, символизирующий единение человека, солнца и жизни, а также ритуалы благословения и элементы шаманских традиций.

По словам Умникова, переплетение татарских и якутских традиций стало символом культурного единства. «Мы — одна семья. Россия сильна братством народов», — отметил он.

Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске стал Вадим Демидов.

Умников также поблагодарил организаторов, муниципальные структуры, промышленные предприятия, сельские поселения, волонтеров, артистов, спортсменов, а также службы обеспечения безопасности и медицины за высокий уровень проведения праздника.

Сабантуи также прошли в сельских поселениях района и в Камских Полянах, а в ближайшие выходные продолжатся праздники в формате Дня села.

В завершение он сообщил, что район приступает к подготовке федерального Сабантуя, который состоится 18 июля в Омске и представит Татарстан на всероссийском уровне.

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