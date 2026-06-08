Сабантуй в Нижнекамске посетили около 45 тысяч человек

Раис Татарстана отметил, что Нижнекамск демонстрирует высокие производственные достижения и бережно хранит традиции предков. Он также подчеркнул прочные экономические и культурные связи Татарстана и Якутии, отметив, что делегация преодолела более 6,5 тысячи километров, чтобы представить свою культуру. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около 160 представителей делегации Якутии и порядка 100 якутян, проживающих в Нижнекамске.