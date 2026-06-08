Елена Рыбакина значительно сократила отрыв в мировом рейтинге от Арины Соболенко

После обновления мирового списка в одиночном разряде Рыбакина сохранила за собой вторую строчку. При этом она значительно сократила отставание от лидера рейтинга Арины Соболенко. В активе казахстанки на данный момент 8143 очков, а у белоруски — 9090. Это связано с тем, что на Большом шлеме во Франции Рыбакина завершила выступление на стадии второго круга и потеряла всего лишь 170 баллов. В то же время Соболенко проиграла в четвертьфинале и лишилась 870 очков.