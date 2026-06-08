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Елена Рыбакина значительно сократила отрыв в мировом рейтинге от Арины Соболенко

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

После обновления мирового списка в одиночном разряде Рыбакина сохранила за собой вторую строчку. При этом она значительно сократила отставание от лидера рейтинга Арины Соболенко. В активе казахстанки на данный момент 8143 очков, а у белоруски — 9090. Это связано с тем, что на Большом шлеме во Франции Рыбакина завершила выступление на стадии второго круга и потеряла всего лишь 170 баллов. В то же время Соболенко проиграла в четвертьфинале и лишилась 870 очков.

Топ-3 мирового рейтинга замыкает полька Ига Швентек. На 4-е и 5-е места поднялись две американки: Джессика Пегула и Аманда Анисимова соответственно. Следом за ними расположилась чемпионка «Ролан Гаррос»-2026, 19-летняя россиянка Мирра Андреева. Ранее стал известен обновленный рейтинг в женском парном разряде.