Три авиарейса задерживаются в Волгограде после атаки БПЛА

Три авиарейса задерживаются в волгоградском аэропорту после ночной атаки БПЛА.
Почти на полтора часа позже в Гумраке приземлится самолет авиакомпании «Победа», вылетевший сегодняшним утром из Шереметьево.
Туристы, в начале июня успевшие отдохнуть в Турции, прибудут в Волгоград практически на пять часов позже запланированного — вместо 11:30 борт из Антальи встретят в 16:15. В обратную сторону он отправится в 17:30.
Напомним, сегодня ночью Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Вскоре после объявления беспилотной опасности Росавиация приостановила и работу аэропорта. Вернуться к привычному режиму авиагавань смогла только в 5:54.
Фото Андрея Поручаева.
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