Сексуальные рабыни отца любовника принцессы Дианы потребовали расследования

Джастин, чье имя изменено, проработала в Harrods более трех лет в 90-х, когда ей было 22 года. Она рассказала, что Файед продал ее и надругался над ней, и рассказала Press Association, что ее опыт «проходил по уже знакомой схеме отбора, изоляции, ухода, манипуляций, принуждения, транспортировки, жестокого обращения, запугивания, а затем наблюдения и угроз. Это было ужасно. Его принципом работы было хождение по цеху, что означало, что он заходил в цех в сопровождении сотрудников службы безопасности, некоторые из которых были одеты в форму, а некоторые — нет, и он ходил по цеху, замечая женщин, которые казались ему привлекательными. И тогда кто-то из его команды проводил расследование и приглашал эту молодую женщину в его офис, чтобы встретиться с ним, и тогда все начиналось».