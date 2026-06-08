Аграрии Красноярского края могут получить компенсацию за покупку племенного скота и птицы

В Красноярском крае сельхозпроизводители могут получить компенсацию части затрат на покупку племенного материала, приобретенного в 2025 году. Заявки на участие в отборе минсельхоз края принимает до 15 июня. На господдержку могут рассчитывать как крупные сельхозпредприятия, так и малые фермерские хозяйства. В перечень племенного материала входят крупный и мелкий рогатый скот, суточные цыплята яичного и мясного направления продуктивности, а также пчеломатки. Племенное животноводство в регионе поддерживают за счет федерального и краевого бюджетов. В этом году субсидии уже получили 11 предприятий, имеющих статус племенных хозяйств. Также на помощь при покупке племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, которые реализуют инвестиционные проекты со строительством или модернизацией животноводческих объектов. Кроме того, сельхозкооперативам компенсируют затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров. Животных, купленных с господдержкой, передают для содержания в личные подсобные хозяйства членов кооперативов. Документы на субсидию по этому направлению принимают до 12 июня. Приобретение племенного материала — одно из важнейших условий развития животноводства в агропромышленном комплексе. Это направление поддержки способствует решению ключевой задачи отрасли по увеличению объемов производства продукции и соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Напомним, что ранее в Красноярском крае жители Чалбышево сообщили о медведях рядом с деревней.