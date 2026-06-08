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Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году

Памятник разместится рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум».

Источник: Комсомольская правда

На юге Петербурга появится большой мемориал, посвященный самому продолжительному сражению Великой Отечественной войны — Ленинградской битве. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский на ПМЭФ, открытие монумента запланировано на 2028 год.

— Памятник разместится рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» на территории исторического района Большое Пулково. Место выбрано не случайно: именно здесь, на Пулковских высотах, два с половиной года держали оборону части 42-й армии Ленинградского фронта, — пояснил Пиотровский.

Центром комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом почти на 10 метров. 23 сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения отразили здесь последнее крупное наступление врага.

Рядом находятся могилы павших советских воинов — красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев.

Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Алей славы — по числу фронтов, которые в разное время участвовали в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Пулково.