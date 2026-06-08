Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году

Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Алей славы — по числу фронтов, которые в разное время участвовали в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Пулково.