Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году

На юге Петербурга появится большой мемориал, посвященный самому продолжительному сражению Великой Отечественной войны — Ленинградской битве. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский на ПМЭФ, открытие монумента запланировано на 2028 год.
— Памятник разместится рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» на территории исторического района Большое Пулково. Место выбрано не случайно: именно здесь, на Пулковских высотах, два с половиной года держали оборону части 42-й армии Ленинградского фронта, — пояснил Пиотровский.
Рядом находятся могилы павших советских воинов — красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев.
Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Алей славы — по числу фронтов, которые в разное время участвовали в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Пулково.