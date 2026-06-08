Врио ГУ МВД по Волгоградской области назначили Константина Кремнева

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошло кадровое изменение. Константин Кремнев назначен временно исполняющим обязанности начальника ведомства, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Ранее эту должность с мая прошлого года занимал Дмитрий Свинов. Сейчас его имя отсутствует в разделе «Руководство» на официальном сайте главка. По имеющейся информации, Дмитрий Свинов выведен в распоряжение МВД в связи с будущим переходом на новое место службы.