Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели двух человек в ДТП в Нижнем Новгороде

В программе рассказывалось об аварии, в результате которой погибли жена и дочь одного из участников происшествия. Сам мужчина получил тяжёлые травмы и до сих пор проходит длительную реабилитацию. По его словам, в ходе расследования могла быть не в полной мере дана правовая оценка действиям второго водителя, который, как утверждается, значительно превысил разрешённую скорость.