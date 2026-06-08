Для москвичей стала доступна викторина, посвященная набережным

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, посвященных истории, архитектуре и современным арт-объектам на берегах Москвы-реки и других водных артерий города. Например, горожане выяснят, на какой набережной главным архитектурным элементом стала волна, где можно найти райских птиц, фениксов и драконов и на какой высоте парит мост над водой в парке «Зарядье». Кроме того, они узнают, в честь какого художника назвали набережную в Даниловском районе и с какой ягодой связывают наименование Берсеневской набережной.