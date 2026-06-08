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Для москвичей стала доступна викторина, посвященная набережным

Она опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин».

Викторину, посвященную набережным Москвы, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, посвященных истории, архитектуре и современным арт-объектам на берегах Москвы-реки и других водных артерий города. Например, горожане выяснят, на какой набережной главным архитектурным элементом стала волна, где можно найти райских птиц, фениксов и драконов и на какой высоте парит мост над водой в парке «Зарядье». Кроме того, они узнают, в честь какого художника назвали набережную в Даниловском районе и с какой ягодой связывают наименование Берсеневской набережной.

Каждый правильный ответ принесет участникам баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы, а также направить на благотворительность.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.