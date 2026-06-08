Для москвичей стала доступна викторина, посвященная набережным

Викторину, посвященную набережным Москвы, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, посвященных истории, архитектуре и современным арт-объектам на берегах Москвы-реки и других водных артерий города. Например, горожане выяснят, на какой набережной главным архитектурным элементом стала волна, где можно найти райских птиц, фениксов и драконов и на какой высоте парит мост над водой в парке «Зарядье». Кроме того, они узнают, в честь какого художника назвали набережную в Даниловском районе и с какой ягодой связывают наименование Берсеневской набережной.
Каждый правильный ответ принесет участникам баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы, а также направить на благотворительность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.