Франция и Кипр подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Договоренность анонсировали еще в апреле, когда президент Франции Эмманюэль Макрон посещал остров. Как пояснил президент Кипра Никос Христодулидис, документ «укрепит гуманитарное военное сотрудничество и совместные действия на региональном уровне». По его словам, соглашение «обеспечит присутствие французских сил на кипрской территории в гуманитарных целях». Politico уточняет, что SOFA также регулирует военную координацию, обмен оборонными технологиями, совместные учения и административные вопросы для персонала обеих стран.
Поводом для ускорения переговоров стала атака иранского дрона на Кипр в марте. Макрон тогда заявил, что произошедшее стало «подтверждением нашей решимости обеспечить безопасность европейского пространства». «Я сказал об этом 9 марта: когда был атакован Кипр — была атакована Европа», — приводит его слова Cyprus Mail. Французский авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой находится в регионе с прошлого месяца.
Администрация непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра жестко отреагировала на действия президента Кипра. Премьер-министр Унал Устель выступил с заявлением, в котором назвал подписанный договор «крайне опасным, провокационным и неприемлемым шагом». По словам Устеля, это соглашение способно нанести серьезный удар по атмосфере мира и спокойствия, которая сохраняется на острове. Политик также обвинил Никоса Христодулидиса в лицемерии. Устель подчеркнул, что кипрский лидер с одной стороны призывает к новому переговорному процессу, а с другой — полностью игнорирует интересы турков-киприотов.
Турки-киприоты выпустили официальное заявление, которое цитирует издание Protothema. Они считают, что соглашение «представляет собой очередной шаг, направленный на изменение баланса сил» на Кипре. По их мнению, гуманитарная риторика служит лишь прикрытием для наращивания военного потенциала греко-кипрской стороны. Турецкая администрация настаивает: Республика Кипр «не обладает полномочиями заключать подобные соглашения» от имени всего острова.
Критику высказала и турецкая правящая партия АКП. Ее официальный представитель Омер Челик заявил, что «оценки и действия Франции во всем регионе — от Сахеля до Средиземноморья — неоднократно демонстрировали свою ошибочность». Он призвал Париж «выстраивать союз с Турцией на реалистичной основе», пишет Cyprus Mail.
Напомним, Кипр остается разделенным с 1974 года, когда турецкие войска заняли северную часть острова. Республика Кипр — член ЕС и единственная международно признанная власть на острове. Турецко-кипрский север признает только Анкара.