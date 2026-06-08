Франция и Кипр подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Администрация непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра жестко отреагировала на действия президента Кипра. Премьер-министр Унал Устель выступил с заявлением, в котором назвал подписанный договор «крайне опасным, провокационным и неприемлемым шагом». По словам Устеля, это соглашение способно нанести серьезный удар по атмосфере мира и спокойствия, которая сохраняется на острове. Политик также обвинил Никоса Христодулидиса в лицемерии. Устель подчеркнул, что кипрский лидер с одной стороны призывает к новому переговорному процессу, а с другой — полностью игнорирует интересы турков-киприотов.