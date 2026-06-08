Лучших сотрудников Института повышения квалификации специалистов здравоохранения наградили в Хабаровске

Награждение прошло в честь 25-летия Института. Коллектив поздравил с юбилеем вице-губернатор края Артем Мельников. Он напомнил, что перед здравоохранением стоят задачи по профилактике заболеваний и внедрению передовых технологий. Вице-губернатор вручил почетные грамоты и благодарности главы края Дмитрия Демешина за добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранение региона. По поручению Дмитрия Демешина на базе Института готовятся к созданию регионального кадрового центра. Начало работ запланировано на 1 сентября 2026 года.