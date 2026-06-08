Татарстан занял 19-е место в рейтинге доступности бензина

По расчетам аналитиков, на чистую среднюю зарплату в республике можно купить 1,3 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц. Средняя цена топлива в апреле этого года составила 62,46 ₽ за литр, а рост цены за год достиг 16,6%.