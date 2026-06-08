Хабаровский край поднялся на 12-е место в инвестрейтинге и заключил девять соглашений на ПМЭФ-2026

Демешин перечислил ключевые соглашения. Регион подписал договор с компанией крупнейшим производителем молока в России и Европе. Проект предусматривает строительство животноводческого комплекса на шесть тысяч голов дойного стада. Также подписано соглашение о создании инфраструктуры по переработке отходов. И губернатор договорился о строительстве современных очистных сооружений в Советской Гавани.