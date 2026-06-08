Хабаровский край поднялся на 12-е место в инвестрейтинге и заключил девять соглашений на ПМЭФ-2026

На заседании президиума правительства края губернатор Дмитрий Демешин подвёл итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ-2026 прошёл с 3 по 6 июня. Центральным событием стало пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина. Глава государства говорил об экономике страны и влиянии военных конфликтов на мировую экономику. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
— Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы чётко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики, — отметил губернатор.
Демешин перечислил ключевые соглашения. Регион подписал договор с компанией крупнейшим производителем молока в России и Европе. Проект предусматривает строительство животноводческого комплекса на шесть тысяч голов дойного стада. Также подписано соглашение о создании инфраструктуры по переработке отходов. И губернатор договорился о строительстве современных очистных сооружений в Советской Гавани.
— Девять соглашений подписано, проведено 28 встреч и переговоров. Встречались с главами Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Мы работаем в спокойных условиях, поэтому должны больше помогать фронту и западной части страны, — подчеркнул губернатор.
На форуме озвучили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата-2026. Хабаровский край улучшил показатели и поднялся с 15-го места на 12-е. Этому способствовало сокращение сроков технологического присоединения объектов к сетям водоснабжения, водоотведения и электросетям.
Демешин поручил экономическому блоку правительства чаще встречаться с бизнесом и помогать предпринимателям.
— На полях ПМЭФ-2026 делегация Хабаровского края работала не долго, но очень плодотворно. Надеюсь, что результатом станут реальные инвестиции, — резюмировал губернатор.
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