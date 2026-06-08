Большинство красноярцев не испытывают страхов, связанных с работой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство работающих жителей краевой столицы спокойно относятся к своей работе и не испытывают серьезных страхов, связанных с трудовой деятельностью.
По результатам исследования SuperJob, 65% красноярцев заявили, что не испытывают никаких опасений на работе.
Среди тех, кто все же сталкивается с тревогами, чаще всего называют страх увольнения — его отметили 11% участников опроса. На втором месте — переживания из-за возможной низкой зарплаты или недооцененности (9%). Еще 7% боятся оказаться невостребованными как специалисты.
6% респондентов признались, что опасаются руководства. По 5% указали на страх нестабильности или того, что не справятся с обязанностями. Реже всего звучали опасения банкротства компании, задержек зарплаты и отсутствия карьерного роста.
Отдельно отмечается, что женщины чаще переживают из-за уровня зарплаты и нагрузки, а мужчины — из-за увольнений, нестабильности и возможного обмана со стороны работодателя.