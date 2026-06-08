Большинство красноярцев не испытывают страхов, связанных с работой

Среди тех, кто все же сталкивается с тревогами, чаще всего называют страх увольнения — его отметили 11% участников опроса. На втором месте — переживания из-за возможной низкой зарплаты или недооцененности (9%). Еще 7% боятся оказаться невостребованными как специалисты.