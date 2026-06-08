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Пашинян поделился планами по итогам выборов в парламент Армении

Пашинян заявил, что по итогам выборов его партия сформирует правительство.

Источник: Комсомольская правда

По итогам парламентских выборов в Армении партия «Гражданский договор» получит в парламенте большинство и сформирует правительство Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей. Об этом сообщили в Избирательном комитете республики после подсчета голосов со всех участков.

Примечательно, что сразу по окончании голосования в республике Никол Пашинян объявил, что его партия одержала победу.

Кроме того, премьер Армении порассуждал о сотрудничестве Еревана с Москвой. Он отметил, что отношения между государствами основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину.

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