Жители Валуйского округа Белгородской области посетили соседний район

Гостями Красногвардейского района Белгородской области стали жители Валуйского округа, они побывали там в ходе проекта «К соседям в гости». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации округа.
Путешествие началось с экскурсии по центру города Бирюча. Участники поездки прогулялись по благоустроенным улицам, увидели архитектурные памятники XIX века, посетили центральную площадь и живописные аллеи. Следующей точкой маршрута стал Бирючанский техникум. Там гости познакомились с материально‑технической базой учебного заведения, посетили современные мастерские и лаборатории.
В селе Арнаутово для путешественников была организована концертная программа от местных творческих коллективов. Завершилась поездка в селе Никитовка, где участники экскурсии посетили физкультурно‑оздоровительный комплекс «Олимпик». Они осмотрели современные спортивные залы, тренажерный зал и бассейн, а также узнали о секциях и спортивных программах для детей и взрослых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.