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«Продававшей» женскую одежду казахстанке отменили амнистию

Амнистию отменили жительнице Карагандинской области, которая была осуждена за мошенничество и во время отбывания наказания вновь пошла на преступление, передает NUR.KZ со Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

Жительница Карагандинской области, ранее осужденная за мошенничество, во время отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления. Она размещала объявления о продаже женской одежды в Instagram, получала от граждан предоплату, но не поставляла товар и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Темиртауский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы. Суд апелляционной инстанции применил Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократил наказание до 2 лет 4 месяцев.

Однако проверка судебных актов показала, что амнистия была применена незаконно. Закон запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление во время отбывания наказания по предыдущему приговору.

По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии было отменено, и осужденной назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.