«Продававшей» женскую одежду казахстанке отменили амнистию

Жительница Карагандинской области, ранее осужденная за мошенничество, во время отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления. Она размещала объявления о продаже женской одежды в Instagram, получала от граждан предоплату, но не поставляла товар и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.