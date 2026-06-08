«Продававшей» женскую одежду казахстанке отменили амнистию

Жительница Карагандинской области, ранее осужденная за мошенничество, во время отбывания наказания вновь совершила аналогичные преступления. Она размещала объявления о продаже женской одежды в Instagram, получала от граждан предоплату, но не поставляла товар и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Темиртауский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы. Суд апелляционной инстанции применил Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» и сократил наказание до 2 лет 4 месяцев.
Однако проверка судебных актов показала, что амнистия была применена незаконно. Закон запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление во время отбывания наказания по предыдущему приговору.
По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии было отменено, и осужденной назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
В ведомстве подчеркнули, что амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.