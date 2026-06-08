Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, известный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует россиянам ежедневно употреблять огурцы — вместе с кожурой и горькой попкой. По её словам, в огурцах содержится масса полезных веществ, в том числе тартроновая кислота, которая способствует сжиганию жировых клеток. Благодаря этому, всего за несколько дней такой диеты можно избавиться от двух килограммов лишнего веса.