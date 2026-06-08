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Садовод Самойлова объяснила, почему огурцы могут горчить

Горечь появляется, когда овощи «стрессуют».

Источник: Нижегородская правда

Светлана Самойлова, преподаватель курса «Садоводство» и популярный блогер, поделилась с РИАМО информацией о том, почему огурцы могут становиться горькими. По её словам, это явление не является типичным для данного вида овощей и обычно связано с неблагоприятными условиями выращивания.

Самойлова объяснила, что горечь в огурцах появляется из-за стресса, который испытывают растения. Это может происходить из-за недостатка влаги, особенно в жаркие дни. Когда после обильного полива огурцы снова остаются без воды на несколько дней, они начинают накапливать горькие вещества.

Для предотвращения появления горечи в огурцах необходимо регулярно поливать растения, особенно в жаркую погоду. Ежедневный полив поможет избежать стрессовых ситуаций для растений и обеспечит их необходимым количеством влаги.

Кроме того, резкие перепады температур также могут стать причиной появления горечи в плодах. Особенно это заметно в августе, когда ночью температура снижается, а днем остается высокой.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, известный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует россиянам ежедневно употреблять огурцы — вместе с кожурой и горькой попкой. По её словам, в огурцах содержится масса полезных веществ, в том числе тартроновая кислота, которая способствует сжиганию жировых клеток. Благодаря этому, всего за несколько дней такой диеты можно избавиться от двух килограммов лишнего веса.