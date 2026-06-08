Патриарх Кирилл призвал строить новые православные храмы в Калининграде

«Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание. Для такого города, учитывая его большую важность, — в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращенного на Запад, да и для самой духовной жизни людей, — этого мало. Необходимо подумать о строительстве новых храмов в городе Калининграде», — заявил глава РПЦ.