Жилой дом до 1917 года постройки продают в Хабаровске

В Хабаровске на продажу выставили здание, расположенное по адресу: улица Калинина, 45А. Объект в мае 2026 года вошел в перечень культурного наследия региона. Памятник архитектуры, возведенный до 1917 года, оценили в 56 миллионов рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сам владелец, по всей видимости, не осведомлен о статусе недвижимости, которую продает: он указал, что здание построено в 2013 году. По описанию создается впечатление, что речь идет о совершенно разных объектах.
— Продам четырехэтажное здание площадью 751,6 квадратного метра. Текущее использование — административное. Год постройки — 2013. Стены кирпичные, кровля металлическая, полы из керамической плитки, линолеума, ламината, двери деревянные, внутренняя отделка в хорошем состоянии, проведены все коммуникации. Хорошая транспортная доступность. Территория заасфальтирована, благоустроена. Своя парковка, огороженная территория. Ремонт сделан в 2022 году, — сказано в объявлении.
Документ о присвоении статуса памятника архитектуры опубликован 14 мая 2026 года Управлением государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края. В нем нет подробностей о том, для чего предназначалось здание, возведенное в прошлом веке.
— Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», до 1917 года, Хабаровск, улица Калинина, дом 45А, — отмечается в документах ведомства.
В приказе управления содержится лишь краткая характеристика элементов, указывающих на примерную дату строительства. Так, здание представляет собой деревянный городской дом в формах эклектики, обшивка выполнена из дерева, а на фасадах красуются декоративные узоры.
Напомним, что это далеко не первый памятник архитектуры, который выставили на продажу в Хабаровске. Не так давно на популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже «Табачной фабрики В. Ф. Плюснина», которую возвели в 1907—1908 годах. Культурное наследие общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров оценили в 115 миллионов рублей.