Жилой дом до 1917 года постройки продают в Хабаровске

Напомним, что это далеко не первый памятник архитектуры, который выставили на продажу в Хабаровске. Не так давно на популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже «Табачной фабрики В. Ф. Плюснина», которую возвели в 1907—1908 годах. Культурное наследие общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров оценили в 115 миллионов рублей.