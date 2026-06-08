Обвиненного в изнасиловании убийцу 11-летней школьницы полиция даже не допросила

После его ареста выяснилось, что в августе прошлого года мать 10-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что он несколько раз насиловал ее дочь. Предварительное расследование, содержащее интервью с жертвой, психологические и медицинские заключения, подтверждающие, что у ребенка были травмы, связанные с сексуальным насилием, и подробности предыдущих обвинений в адрес Бареллы, было направлено полицией соседней Тулузы в прокуратуру города Ош в январе с указанием допросить его.