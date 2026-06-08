В Туле состоялась конференция по вопросам психического здоровья

Межрегиональная научно-практическая конференция «Психическое здоровье в XXI веке — в поисках опоры» прошла 5 июня в Туле. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.
Участниками стали ведущие психиатры и психотерапевты России. Они обсуждали различные темы: оценку травматического стресса родственников участников военных конфликтов, легкие когнитивные расстройства, борьбу с тревожностью и сравнение разных подходов к диагностике расстройств личности.
«Современный мир предъявляет человеку все более высокие требования: ускорение темпа жизни, информационная перегруженность, рост социальной неопределенности влияют на психическое благополучие личности. Сегодня психиатрическая служба активно развивается, усиливает сотрудничество со специалистами других направлений: наркологами, педагогами школ и колледжей, специалистами по социальной работе. Такой подход помогает сделать профильную помощь более адресной и доступной», — отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.