В США полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку, розыском которой он занимался

Напомним, ранее в США бывшая учительница из Южной Каролины предстала перед судом по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. По данным Fox News, педагог несколько лет поддерживала связь с подростком, а затем вступала с ним в интимные отношения. Женщине предъявили обвинения по нескольким пунктам. Расследование началось после обращения самого пострадавшего в полицию.