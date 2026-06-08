AP: Число погибших от землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на Филиппинах выросло до 12 человек, еще более 200 получили травмы. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Землетрясение произошло утром у берегов острова Минданао. По данным различных сейсмологических служб, его магнитуда составила от 7,8 до 8,2.
После подземных толчков Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами. Ранее сообщалось о трех погибших.
Спасательные и аварийные службы продолжают работу в пострадавших районах и уточняют последствия стихийного бедствия, передает агентство.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший приостановил занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове. Кроме того, он поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров.
20 апреля в Японии тоже произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Позже в посольстве России заявили, что обращений от россиян после инцидента в Японии не поступало.