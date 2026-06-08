В кубанском вузе состоялся «День поля» для учеников агротехклассов

«День поля» для учеников агротехклассов состоялся 28 мая в Кубанском государственном аграрном университете в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Мероприятие посетили 80 школьников из Динского и Славянского районов, поселка Белозерный и станицы Елизаветинской. Они приняли участие в тематических мастер-классах: управляли агродронами, изучали ДНК растений с помощью микроскопов, осваивали базовые навыки наложения хирургических швов.
Кроме того, ребята определяли вредителей сельскохозяйственных культур и узнавали особенности выращивания винограда. Особый интерес у школьников вызвали интерактивные площадки «Молекулярные детективы», «Хирургия как искусство», «Биотехнология под микроскопом» и «Умные поля будущего».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.