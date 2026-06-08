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В Самарской области зафиксированы новые случаи «собачьего кашля» у детей

С начала 2026 года в Самарской области 10 детей заболели коклюшем.

Региональный Роспотребнадзор обнародовал статистику: в 2023 году число заболевших коклюшем в области выросло в сотни раз по сравнению с предыдущими годами. Хотя в последнее время инфекция пошла на спад, с начала 2026 года болезнь уже подтверждена у 10 детей.

Коклюш, в народе прозванный «стодневным кашлем» или «собачьим кашлем», — это бактериальная инфекция, вызывающая приступы удушающего спазматического кашля.

Они могут повторяться до 25−30 раз в сутки и продолжаться до трех месяцев. Приступ часто заканчивается рвотой, может привести к надрыву уздечки языка, кровоизлияниям в глаза и даже остановке дыхания. Последнее особенно опасно для младенцев, у которых инфекция может закончиться летальным исходом.

К наиболее частым осложнениям также относятся пневмония, синусит, отит, энцефалопатия и кровоизлияние в мозг. Эксперты напоминают, что коклюш легче предупредить, чем лечить. Вакцинация против инфекции входит в Национальный календарь профилактических прививок России.

Иммунизацию проводят детям в возрасте 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев. Родителям, чьи дети не были вакцинированы в эти сроки, следует незамедлительно обратиться к педиатру для составления индивидуального графика прививок.