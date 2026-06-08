В Самарской области зафиксированы новые случаи «собачьего кашля» у детей

Они могут повторяться до 25−30 раз в сутки и продолжаться до трех месяцев. Приступ часто заканчивается рвотой, может привести к надрыву уздечки языка, кровоизлияниям в глаза и даже остановке дыхания. Последнее особенно опасно для младенцев, у которых инфекция может закончиться летальным исходом.