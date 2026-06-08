Нижегородка отдала мошенникам 12,8 млн рублей, испугавшись «звонка из ФСБ»

Поддавшись на запугивания мошенников, пенсионерка обналичила 10 млн руб., сложила деньги в сумку и передала неизвестной девушке. Через несколько дней потерпевшая обналичила еще 2 млн руб. Мошенники купили ей билет до Москвы, где она передала вторую часть денег неизвестному молодому человеку. Через некоторое время она сняла со счета оставшиеся 800 тыс. руб. и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома.