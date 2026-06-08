ДТП на аль-Фараби в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr

«С Александром Паком я не был знаком до этой встречи. Я приехал в заведение в 01:30 по приглашению своего друга. Сел, меня познакомили в общей картине, имена не запомнил. Около шести человек было. Я сам не пил и на столе не видел спиртное. Стол был большой. Я видел разные стаканы, но чтобы кто-то кому-то разливал — не видел. В три часа ночи я уехал с другим водителем. По улице Ленина вниз уехали. Машину Александра не видел». Айгерим Абдраимова.