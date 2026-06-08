В Красноярском крае стали известны хедлайнеры фестиваля на День молодежи

DJ Smash и группа «Мохито» выступят на фестивале «День молодежи 2026» в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
Фестиваль пройдет 27 июня. В Красноярске для гостей выступит DJ Smash, а в молодежной столице края, Лесосибирске, группа «Мохито».
Концерт DJ Smash начнется в 21:00 на площади возле Красноярской краевой филармонии. Выступление группы «Мохито» пройдет в 20:15 на площади имени Н. Т. Колпакова в Лесосибирске. Чтобы попасть на концерт, нужно пройти регистрацию через чат-бот в МАКСе.
Подробную программу можно узнать в социальных сетях организаторов, «Мы молодые» и Молодежного центра Лесосибирска. Фестиваль пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году День молодежи в России проведут в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». На площадках представят достижения в образовании, науке, технологиях, творчестве, предпринимательстве и других сферах.