В Красноярском крае стали известны хедлайнеры фестиваля на День молодежи

Подробную программу можно узнать в социальных сетях организаторов, «Мы молодые» и Молодежного центра Лесосибирска. Фестиваль пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году День молодежи в России проведут в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». На площадках представят достижения в образовании, науке, технологиях, творчестве, предпринимательстве и других сферах.